Крушение самолета МАУ: найден первый черный ящик

На месте падения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране найден первый черный ящик. Об этом сообщает Telegram-канал RT в среду, 8 января.

Черный ящик обнаружили иранские спасательные службы. Они передали его правоохранительным органам. Какой из двух самописцев обнаружен - речевой или регистрирующий параметры полета, - не уточняется.

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета.

Позже в СНБО заявили, что по имеющимся данным в авиакатастрофе погибли 177 человек, из которых 168 - пассажиры и девять - экипаж. В посольстве Украины в Иране заявили, что исключают версию теракта или ракетной атаки.

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Источник: korrespondent.net