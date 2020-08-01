Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2020, среда, 11:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 01. 2020

В Иране похоронили генерала Сулеймани

В Иране в среду, 8 января, состоялись похороны главы спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Иранского героя похоронили в его родном городе Кермане, сообщает CNN.

Накануне прошла церемония прощания с Касемом Сулеймани. На улицы вышли миллионы граждан, что привело к давке, в которой погибло 56 человек.

Изначально похороны планировали на 7 января, однако их перенесли из-за большого количества желающих попрощаться с генералом.

В итоге похороны начались утром 8 января.

Напомним, Сулеймани был убит во время операции США в районе аэропорта Багдада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.