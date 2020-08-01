На самолете МАУ было 11 украинцев - СНБО

На борту разбившегося у Тегерана самолета МАУ было 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщила в среду, 8 января, пресс-служба СНБО. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании Международные авиалинии Украины, который разбился после вылета из аэропорта Хомейни в Тегеране, находились двое граждан Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в сообщении.

Предварительный список погибших обнародовал Telegram-канал Baza.

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

Указанная информация официально не подтверждена.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Все находившиеся на борту, погибли.

Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

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Источник: korrespondent.net