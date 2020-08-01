Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2020, среда, 13:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 01. 2020

Ряд крупных авиакомпаний приостановили полеты над Ираном

 
Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, которая унесла 176 жизней, о чем свидетельствуют официальные сообщения перевозчиков в среду, 8 января.
 
Так, авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.
 
"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", – говорится в сообщении. 
 
Также отмечено, что теперь полеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака.
 
С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.
 
Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.
 
Стоит отметить, что Росавиация также рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
 
Приостановила перелеты и французская Air France над территориями Ирана и Ирака.
 
Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Судно направлялось в Киев. 
 
Позже появились кадры страшной авиакатастрофы МАУ в Иране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.