Ряд крупных авиакомпаний приостановили полеты над Ираном

Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, которая унесла 176 жизней, о чем свидетельствуют официальные сообщения перевозчиков в среду, 8 января.

Так, авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.

"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что теперь полеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака.

С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Стоит отметить, что Росавиация также рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Приостановила перелеты и французская Air France над территориями Ирана и Ирака. Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Судно направлялось в Киев.

Позже появились кадры страшной авиакатастрофы МАУ в Иране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net