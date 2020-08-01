Ряд крупных авиакомпаний приостановили полеты над Ираном

Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, которая унесла 176 жизней, о чем свидетельствуют официальные сообщения перевозчиков в среду, 8 января.
Так, авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.
"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", – говорится в сообщении.
Также отмечено, что теперь полеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака.
С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.
Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.
Стоит отметить, что Росавиация также рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
Приостановила перелеты и французская Air France над территориями Ирана и Ирака.
Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Судно направлялось в Киев.
Позже появились кадры страшной авиакатастрофы МАУ в Иране.
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Источник: korrespondent.net