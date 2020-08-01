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08. 01. 2020

Крушение самолета МАУ: появились данные о гражданстве погибших

Появилась информация о гражданстве погибших во время крушения самолета МАУ в Иране в среду, 6 января.

Глава МИД в своем Twitter опубликовал список граждан находившихся на борту.

  • Иран - 82;
  • Канада - 63;
  • Украина - 2 + 9 (экипаж)
  • Швеция - 10;
  • Афганистан - 4;
  • ФРГ - 3;
  • Великобритания - 3.

В то же время координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко заявил, что "телефон горячей линии 238-16-57 для родственников граждан, которые хотят проверить информацию".

Одновременно на странице Киев Оперативный появились фотографии списка людей, которые должны были быть на борту разбившегося самолета.

Cмотрите фотогалерею: Крушение самолета МАУ: появились данные о гражданстве погибших

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета.

Позже в СНБО заявили, что по имеющимся данным в авиакатастрофе погибли 177 человек, из которых 168 - пассажиры и девять - экипаж. В посольстве Украины в Иране заявили, что исключают версию теракта или ракетной атаки.

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Источник: korrespondent.net
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