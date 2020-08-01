Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт

ША и Иран должны прекратить использовать оружие и начать диалог, чтобы снизить напряженность в регионе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС в среду, 8 января.

"Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать все возможное для возобновления переговоров", - сказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании осудил удары Ирана по базам США в Ираке.

"Мы призываем Иран не повторять эти безрассудные и опасные атаки, а вместо этого стремиться к немедленной деэскалации", - сказал министр. "Война на Ближнем Востоке сыграет на руку исключительно "Исламскому государству" и другим террористическим группам", - заявил Рааб.

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Позже СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке. В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.

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Источник: korrespondent.net