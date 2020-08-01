На месте падения самолета найдена записка

Спасатели, работающие на месте крушения украинского самолета под Тегераном, обнаружили записку. Об этом в среду, 8 января, сообщает Украина 24/7 в Telegram.

Записка написала на языке фарси, на котором говорят большинство жителей Ирана. В ней иранский студент просит у Бога помощи с экзаменом.

Отмечается, что большая часть погибших - студенты из Канады. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. Сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул.

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета.

На борту самолета, в частности, было 82 гражданина Ирана и 63 гражданина Канады. Украинцы были только среди экипажа.

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Источник: korrespondent.net