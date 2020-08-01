Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2020, среда, 13:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 01. 2020

На месте падения самолета найдена записка

Спасатели, работающие на месте крушения украинского самолета под Тегераном, обнаружили записку. Об этом в среду, 8 января, сообщает Украина 24/7 в Telegram.

Записка написала на языке фарси, на котором говорят большинство жителей Ирана. В ней иранский студент просит у Бога помощи с экзаменом.

Отмечается, что большая часть погибших - студенты из Канады. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. Сегодня они возвращались на учебу после рождественских каникул.

 

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета.

На борту самолета, в частности, было 82 гражданина Ирана и 63 гражданина Канады. Украинцы были только среди экипажа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.