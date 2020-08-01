Крещение-2020: дата и традиции праздника

В январе в Украине традиционно отпразднуют Крещение. В 2020 году, как и в любой другой год, праздник приходится на 19 января. Он не зависит от других дат и является постоянным, а не переходящим.

Именно 19 января празднуют Крещение христиане, придерживающиеся Юлианского календаря. В этот день якобы Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан.

Основной традицией праздника является погружение в прорубь. Верующие считают, что так они смывают из себя грехи, а также могут получить крепкое здоровье на целый год.

Врачи предупреждают, что к погружению в ледяную воду необходимо готовиться в независимости от того, делаете вы это из религиозных побуждений, или "отдавая дань моде".

Ранее сообщалось, когда можно колядовать, щедровать и посевать в 2020 году. Также Корреспондент писал о том, сколько украинцы будут отдыхать в 2020 году.

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Источник: korrespondent.net