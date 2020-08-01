Крушение самолета МАУ: жертв опознать невозможно

Тела погибших при авиакатастрофе украинского самолета под Тегераном опознать невозможно. Об этом в среду, 8 января, иранским СМИ заявил представитель иранского Красного полумесяца.

По его словам, тела сильно обгорели, поэтому опознать их невозможно.

По всей видимости, идентификация тел погибших будет возможна только с помощью ДНК-экспертизы, которая может занять длительное время.

Как видно на видео момента падения, самолет начал гореть еще в воздухе, из-за чего СМИ предполагали, что самолет был сбит ракетой.

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета. Позже появились списки зарегистрированных на самолете.

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Источник: korrespondent.net