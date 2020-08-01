Катастрофа украинского лайнера в Иране: онлайн

В Иране в ночь на 8 января летевший в Киев украинский Boeing со 168 пассажирами на борту упал через несколько минут после взлета из международного аэропорта Хоменеи в Тегеране. Все находившиеся на борту погибли. Большинство из них были иранцами. Среди погибших - 11 украинцев.
Авиакатастрофа произошла на фоне серьезного обострения отношений Ирана с США. В ночь падения самолета МАУ иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Ираке. Украинская сторона официально не сообщает о причинах катастрофы. Корреспондент.net следит за событиями в режиме онлайн.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: текстровая трансляция
Пресс-конференция Кабмина и СНБО о катастрофе украинского Boeing: онлайн
11.31 Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.
11.26 Офис Генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета МАУ по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей.
11.19 Фамилии украинцев, которые погибли в катастрофе:
Экипаж:
Сергей Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерия Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлия Сологуб
Алексей Наумкин
Игорь Матков
Денис Лыхно
Пассажиры:
Ольга Кобюк
Алена Малахова
11.16 Два украинских самолета готовы вылететь в Иран для транспортировки тел погибших. Ведется согласование их прибытия с иранской стороной, сообщают в СНБО.
10.46 Посольство Украины в Иране убрало со своего сайта новость, в которой говорится, что ни теракт, ни ракета не виноваты в падении самолета.
"Информация относительно причин авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления относительно причин аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в сообщении посольства.
10.29 Зеленский дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство.
10.26 Авиакомпания МАУ сделала официальное заявление, в котором говорится о приостановке выполнения рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Упавший самолет был произведен в 2016 году и получен авиакомпанией напрямую с завода Boeing; последнее плановое техническое обслуживание самолета состоялось 6 января 2020.
Самолет упал с высоты 2,4 километра над землей.
10.23 Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтверждает информацию об 11 погибших гражданах Украины; 82 погибших были гражданами Ирана.
Сейчас МИД Украины располагает следующей информацией по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:
- Иран - 82
- Канада - 63
- Украина - 2 + 9 (экипаж)
- Швеция - 10
- Афганистан - 4
- ФРГ - 3
- Великобритания - 3
9.54 Иранские СМИ говорят о другом национальном составе погибших: 147 иранцев и 32 иностранца.
9:53 Паблик Киев оперативный опубликовал фотокопии списков погибших в ходе авиакатастрофы. У гарждан Канады арабские имена.
Cмотрите фотогалерею: Катастрофа украинского лайнера в Иране: онлайн
✈️ Найденная записка на месте катастрофы: иранский студент просит Бога помочь ему с экзаменами, к которым он так долго готовился.— Roustem Adagamov (@adagamov) January 8, 2020
Большинство граждан Канады на борту были студентами, которые выбрали МАУ из-за низких цен. Они возвращались домой после рождественских каникул. pic.twitter.com/ImZg8Gc3pH
9.51 В МАУ сообщили, что самолет, который разбился под Тегераном, проходил техническое обслуживание два дня назад.
9.44 На борту самолета находились 11 украинских граждан: девять членов экипажа и два пассажира, сообщают в СНБО. МЧС Ирана дополняет, что большинство пассажиров были иранскими гражданами.
По предварительным данным на борту также находились:
- граждане Ирана - 71
- граждане Канады -73
- граждане Германии - 4
- граждане Великобритании - 3
- граждане Швеции - 8
- граждане Афганистана - 6
9.13 В МАУ сообщают, что на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту, сообщид МИД Украины.
9.01 Пресс-служба Boeing написала в Twitter, что собирает данные о падение самолета своего производства.
8.55 В посольстве Украины в Иране заявили, что причиной авиакатастрофы стали технические неполадки двигателя.
8.46 Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа.
8.31 У самолета МАУ вскоре после взлета горел двигатель, заявили в министерстве дорог и транспорта Ирана.
8.28 Иранские авиаслужбы заявили, что нашли черный ящик.
8.19 Зеленский срочно возвращается из Омана, куда он вместе с семьей прилетел на официальные встречи.
8.13 Премьер Алексей Гончарук сообщил о создании оперативной кризисной группы. На месте падения самолета работает украинский консул, отметил глава правительства.
8.10 Самолет должен был прилететь в это время. В Борисполе его все еще встречают, пишет Страна.
7.55 Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном.
7.43 В аэропорту Борисполь на табло изменил статус самолета на "Отменен".
7.30 Ни министерство иностранных дел, ни пресс-служба МАУ не сообщает о катастрофе.
7.23 Власти Ирана официально подтвердили о гибели всех, кто был на борту. Местные спасатели говорят, что никого спасти не удалось из-за сильного пламени.
Cмотрите фотогалерею: Катастрофа украинского лайнера в Иране: онлайн
7.10 Напряженная ситуация в Иране из-за расстроившихся отношений с Западом в последнее время претерпела новую эскалацию. Авиакатастрофа украинского самолета произошла в то же время, как Тегеран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке в ответ на гибель своего влиятельного генерала Касема Сулеймани.
Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорание двигателя. Посольство Украины в Тегеране сообщило, что версия теракта или ракетной атаки исключается.
Центральное командование США заявляет о запуске 15 иранских ракет. Десять из них попали по авиабазе Айн аль-Асад, одна - по военной базе в Эрбиле на севере Ирака.
Власти Ирака, в свою очередь, заявили, что были выпущены 22 ракеты. Гостелевидение Ирана сообщило о гибели 80 американцев при ударе. В Вашингтоне говорят, что военные США не пострадали.
6.53 Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что все пассажиры рейса PS752 погибли. Тем временем в сети появились кадры падения самолета и места катастрофы.
🎥 First film of Ukrainian airline plane crash in #Parand #Tehran #Iran— Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) January 8, 2020
6:30 This morning.#planecrash #Ukraine pic.twitter.com/a9jwHn4G6E
first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc— Arshia (@ars__hii) January 8, 2020
6.31 Власти Ирана подтвердили крушение лайнера МАУ. Борисполь все еще ожидает его прибытие в 8.10.
6.24 Иранская пресса сообщила о падении украинского самолета Boeing 737 через восемь минут после вылета из международного аэропорта Хоменеи в Тегеране. Он направлялся в Киев.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net