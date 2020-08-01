Катастрофа украинского лайнера в Иране: онлайн

В Иране в ночь на 8 января летевший в Киев украинский Boeing со 168 пассажирами на борту упал через несколько минут после взлета из международного аэропорта Хоменеи в Тегеране. Все находившиеся на борту погибли. Большинство из них были иранцами. Среди погибших - 11 украинцев.

Авиакатастрофа произошла на фоне серьезного обострения отношений Ирана с США. В ночь падения самолета МАУ иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Ираке. Украинская сторона официально не сообщает о причинах катастрофы. Корреспондент.net следит за событиями в режиме онлайн.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: текстровая трансляция

Пресс-конференция Кабмина и СНБО о катастрофе украинского Boeing: онлайн

11.31 Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить полеты над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

11.26 Офис Генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета МАУ по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей.

11.19 Фамилии украинцев, которые погибли в катастрофе:

Экипаж:

Сергей Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

11.16 Два украинских самолета готовы вылететь в Иран для транспортировки тел погибших. Ведется согласование их прибытия с иранской стороной, сообщают в СНБО.

10.46 Посольство Украины в Иране убрало со своего сайта новость, в которой говорится, что ни теракт, ни ракета не виноваты в падении самолета.

"Информация относительно причин авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления относительно причин аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в сообщении посольства.

10.29 Зеленский дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство.

10.26 Авиакомпания МАУ сделала официальное заявление, в котором говорится о приостановке выполнения рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Упавший самолет был произведен в 2016 году и получен авиакомпанией напрямую с завода Boeing; последнее плановое техническое обслуживание самолета состоялось 6 января 2020.

Самолет упал с высоты 2,4 километра над землей.

10.23 Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтверждает информацию об 11 погибших гражданах Украины; 82 погибших были гражданами Ирана.

Сейчас МИД Украины располагает следующей информацией по странам происхождения погибших в катастрофе PS752:

Иран - 82

Канада - 63

Украина - 2 + 9 (экипаж)

Швеция - 10

Афганистан - 4

ФРГ - 3

Великобритания - 3

9.54 Иранские СМИ говорят о другом национальном составе погибших: 147 иранцев и 32 иностранца.

9:53 Паблик Киев оперативный опубликовал фотокопии списков погибших в ходе авиакатастрофы. У гарждан Канады арабские имена.

Cмотрите фотогалерею: Катастрофа украинского лайнера в Иране: онлайн

✈️ Найденная записка на месте катастрофы: иранский студент просит Бога помочь ему с экзаменами, к которым он так долго готовился.



Большинство граждан Канады на борту были студентами, которые выбрали МАУ из-за низких цен. Они возвращались домой после рождественских каникул. pic.twitter.com/ImZg8Gc3pH — Roustem Adagamov (@adagamov) January 8, 2020

9.51 В МАУ сообщили, что самолет, который разбился под Тегераном, проходил техническое обслуживание два дня назад.

9.44 На борту самолета находились 11 украинских граждан: девять членов экипажа и два пассажира, сообщают в СНБО. МЧС Ирана дополняет, что большинство пассажиров были иранскими гражданами.

По предварительным данным на борту также находились:

граждане Ирана - 71

граждане Канады -73

граждане Германии - 4

граждане Великобритании - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6

9.13 В МАУ сообщают, что на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту, сообщид МИД Украины.

9.01 Пресс-служба Boeing написала в Twitter, что собирает данные о падение самолета своего производства.

8.55 В посольстве Украины в Иране заявили, что причиной авиакатастрофы стали технические неполадки двигателя.

8.46 Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и членов экипажа.

8.31 У самолета МАУ вскоре после взлета горел двигатель, заявили в министерстве дорог и транспорта Ирана.

8.28 Иранские авиаслужбы заявили, что нашли черный ящик.

8.19 Зеленский срочно возвращается из Омана, куда он вместе с семьей прилетел на официальные встречи.

8.13 Премьер Алексей Гончарук сообщил о создании оперативной кризисной группы. На месте падения самолета работает украинский консул, отметил глава правительства.

8.10 Самолет должен был прилететь в это время. В Борисполе его все еще встречают, пишет Страна.

7.55 Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

7.43 В аэропорту Борисполь на табло изменил статус самолета на "Отменен".

7.30 Ни министерство иностранных дел, ни пресс-служба МАУ не сообщает о катастрофе.

7.23 Власти Ирана официально подтвердили о гибели всех, кто был на борту. Местные спасатели говорят, что никого спасти не удалось из-за сильного пламени.

Cмотрите фотогалерею: Катастрофа украинского лайнера в Иране: онлайн

7.10 Напряженная ситуация в Иране из-за расстроившихся отношений с Западом в последнее время претерпела новую эскалацию. Авиакатастрофа украинского самолета произошла в то же время, как Тегеран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке в ответ на гибель своего влиятельного генерала Касема Сулеймани.

Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорание двигателя. Посольство Украины в Тегеране сообщило, что версия теракта или ракетной атаки исключается.

Центральное командование США заявляет о запуске 15 иранских ракет. Десять из них попали по авиабазе Айн аль-Асад, одна - по военной базе в Эрбиле на севере Ирака.

Власти Ирака, в свою очередь, заявили, что были выпущены 22 ракеты. Гостелевидение Ирана сообщило о гибели 80 американцев при ударе. В Вашингтоне говорят, что военные США не пострадали.

6.53 Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что все пассажиры рейса PS752 погибли. Тем временем в сети появились кадры падения самолета и места катастрофы.

ISNA

🎥 First film of Ukrainian airline plane crash in #Parand #Tehran #Iran



6:30 This morning.#planecrash #Ukraine pic.twitter.com/a9jwHn4G6E — Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) January 8, 2020

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc — Arshia (@ars__hii) January 8, 2020

6.31 Власти Ирана подтвердили крушение лайнера МАУ. Борисполь все еще ожидает его прибытие в 8.10.

6.24 Иранская пресса сообщила о падении украинского самолета Boeing 737 через восемь минут после вылета из международного аэропорта Хоменеи в Тегеране. Он направлялся в Киев.

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Источник: korrespondent.net