Свидетели рассказали о крушении самолета

Пассажирский лайнер украинской авиакомпании МАУ в среду, 8 января, разбился вблизи иранской столицы через несколько минут после взлета. На табло радара видно, как самолет поднимается в небо, но через три минуты теряет высоту и на восьмой минуте исчезает с экранов радаров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вскоре после крушения Сети появляется видео с якобы украинским самолетом, на которых охваченный огнем объект быстро снижается и взрывается при столкновении с землей.

По словам одного из свидетелей, сначала было слышно взрыв, а, приблизившись к месту катастрофы, он увидел разбросанные вокруг обломки самолета и пассажиров.

Украинский лайнер разбился в 60 км к юго-западу от Тегерана. Его обломками усеяны около двух гектаров территории. На месте катастрофы работают 22 поисковых группы и 2 вертолета.

Тела погибших перевозят в местный центр неотложной помощи. Судмедэксперты говорят: распознать погибших будет крайне трудно, ведь все тела очень сильно обгорели.

Катастрофа украинского лайнера в Иране: онлайн

Позже в МАУ исключили поломку самолета и ошибку пилотов.

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Источник: korrespondent.net