Украина и Иран решают, как обеспечить безопасность перевозки тел погибших

Власти Украины и Ирана ведут переговоры насчет безопасной транспортировки погибших украинцев в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в среду, 8 января.

Самолеты предоставляют Минобороны и ГСЧС, и они уже готовы к вылету.

"Сейчас идут переговоры с иранской стороной относительно подтверждения безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу и проверить весь гражданский авиафлот Украины.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

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Источник: korrespondent.net