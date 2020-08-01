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08. 01. 2020

Крушение самолета МАУ: Путин направил Зеленскому телеграмму

Президент России Владимир Путин направил президентам Украины Владимиру Зеленскому и Ирана Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении украинского пассажирского самолета под Тегераном в среду, 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - говорится в телеграмме.

Ранее Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу и проверить весь гражданский авиафлот Украины.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
 

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Источник: korrespondent.net
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