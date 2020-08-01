Украинцам рекомендуют не ездить в Ирак

Посольство Украины в Ираке рекомендовало украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну без необходимости. Об этом сообщается на сайте украинского посольства в среду, 8 января.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинским воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и т.д. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также избегать мест массового скопления людей.

Накануне Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. В КСИР удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Сулеймани.

В Пентагоне подтвердили, что две военные базы в Ираке подверглись удару баллистическими ракетами с иранской территории.

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Источник: korrespondent.net