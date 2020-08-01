На Волыни халатность чиновника привела к миллионному ущербу

Правоохранители сообщили о подозрении чиновнику филиала госпредприятия Волыньторф, который допустил самовольную добычу торфа за пределами специального разрешения на пользование недрами. Это привело к ущербу в размере 1,9 млн гривен, сообщила прокуратура Волынской области.

"Начальник одной из сырьевых баз Маневичского торфозавода филиала ГП Волыньторф в течение мая-сентября 2018 года допустил добычу подчиненными ему работниками полезных ископаемых общегосударственного значения с месторождения Вутышно вблизи с. Должица Маневицкого района Волынской области на земельных участках, находящихся за пределами специального разрешения (лицензии) на пользование недрами", – говорится в сообщении.

Установлено, что в результате самовольной добычи торфа за пределами лицензионной площади государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 млн грн.

Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям (ч.2 ст.367 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: korrespondent.net