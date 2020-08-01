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08. 01. 2020

Два пассажира не сели на рейс МАУ из Ирана

 
Двум человекам удалось спастись от страшной авиакатастрофы из самолетом МАУ, произошедшей в столице Ирана, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в среду, 8 января, пишет РБК-Украина.
 
Оказалось, что на рейс PS752 украинской авиакомпании МАУ зарегистрировались 169 человек, но в момент крушения в самолете находились 167 пассажиров.
 
"На рейс зарегистрировались 169 человек, на самолете было 167 пассажиров, два человека не сели на рейс, их имена есть у СНБО", - заявил Данилов.
 
Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что список пассажиров, которые находились на борту украинского самолета, будут обнародованы в ближайшее время.
 
"Список пассажиров, которые были на самолете будет вскоре обнародован. По протоколу это делает авиакомпания. Мы уже имеем предварительно эту информацию, конечно, ведем необходимую работу. Но в публичной плоскости список появится в течение нескольких часов", - отметил Гончарук.
 
Ранее Корреспондент публиковал рассказ свидетелей авиакатастрофы в Тегеране, в результате которой погибли все пассажиры.
 
Еще сообщалось, что тела погибших при авиакатастрофе украинского самолета под Тегераном опознать невозможно.

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Источник: korrespondent.net
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