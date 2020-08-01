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08. 01. 2020

Украинец перевозил в топливном баке авто 20 кг наркотиков в РФ

В Харьковской области пограничники разоблачили гражданина Украины, который перевозил в Россию около 20 килограммов наркотиков в багажнике своего автомобиля. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 8 января.

Отмечается, что на днях в пункт пропуска Гоптовка на выезд с территории Украины прибыл автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего гражданина Украины.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, обученная выявлять наркотики. Правоохранители переместили машину на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели.

"В результате проверки в топливном баке автомобиля правоохранители обнаружили более шести десятков полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было запаковано вещество растительного происхождения, предварительно – марихуана", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля рассказал правоохранителям, что партию его якобы попросили переместить из Украины в РФ знакомые за вознаграждение в 300 долларов.

Найденное вещество и автомобиль правоохранители изъяли. Все обстоятельства дела устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: Украинец перевозил в топливном баке авто 20 кг наркотиков в РФ

Ранее стало известно, что в Киевской области задержали сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры по подозрению в сбыте метадона. У женщины обнаружили и изъяли 30 таблеток наркотического вещества.

Также сообщалось, что в Мариуполе ликвидировали канал сбыта наркотиков через Telegram. У злоумышленников изъяли 700 г амфетамина, больше 1,5 тыс. таблеток экстази, каннабис, LCD и галлюциногенные грибы.

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Источник: korrespondent.net
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