Украинское металлургическое производство сократилось

В Украине в 2019 году металлургическое производство уменьшилось в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба объединения предприятий Укрметаллургпром в среду, 8 января.

"По предварительным данным ОП Укрметаллургпром, в 2019 году металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 20,05 млн т (97,53% относительно 2018 года), стали 20,82 млн т (98,69%), проката 18,16 млн тонн (98,87%)", - сказано в сообщении.

При этом сообщается, что за 2018 год в Украине было произведено 20,56 млн т чугуна (на 5% больше, чем в 2017 году); 21,1 млн тонн стали (на 1% больше); 18,36 млн т металлопроката (на 3% больше).

Напомним, что ранее в Украине рекордно снизилось производство металлургии. Объемы производства украинской металлургии резко снизились и установили худший показатель за время независимости Украины.

Украина упала в рейтинге выплавки стали

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Источник: korrespondent.net