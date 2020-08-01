Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2020, среда, 14:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 01. 2020

Украинское металлургическое производство сократилось

В Украине в 2019 году металлургическое производство уменьшилось в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба объединения предприятий Укрметаллургпром в среду, 8 января.

"По предварительным данным ОП Укрметаллургпром, в 2019 году металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 20,05 млн т (97,53% относительно 2018 года), стали 20,82 млн т (98,69%), проката 18,16 млн тонн (98,87%)", - сказано в сообщении.

При этом сообщается, что за 2018 год в Украине было произведено 20,56 млн т чугуна (на 5% больше, чем в 2017 году); 21,1 млн тонн стали (на 1% больше); 18,36 млн т металлопроката (на 3% больше).

Напомним, что ранее в Украине рекордно снизилось производство металлургии. Объемы производства украинской металлургии резко снизились и установили худший показатель за время независимости Украины.

Украина упала в рейтинге выплавки стали

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.