В Житомирской области пьяный коп устроил ДТП и скрылся – СМИ

В городе Олевск Житомирской области сотрудник полиции за рулем автомобиля Lanos врезался в микроавтобус и скрылся. Он оставил на месте аварии жену и ребенка, сообщает ДТП.Kiev.ua в Facebook.

"В Олевске Житомирской области полицейский – водитель автомобиля Lanos в состоянии алкогольного опьянения протаранил Mercedes Sprinter, после чего скрылся с места преступления, оставив в автомобиле жену с маленьким ребенком. Малыша забрала скорая помощь", – говорится в сообщении.

В свою очередь УНИАН со ссылкой на житомирскую полицию сообщает, что правоохранители подтвердили факт аварии, но сейчас проверяют, находился ли за рулем полицейский и в каком он был состоянии.

А в пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что обстоятельства этого ДТП сейчас выясняют.

"Если будет установлено, что за рулем машины, которая вызвала аварию, действительно был полицейский, скорее всего, это дело передадут в Государственное бюро расследований", – заявили в ведомстве.

Ранее в Житомирской области полицейский за рулем Volkswagen Passat врезался в дерево, в результате чего погиб один человек и еще один получил телесные повреждения.

А в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину-инвалида. Он за рулем Daewoo в нетрезвом состоянии совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

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Источник: korrespondent.net