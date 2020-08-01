Авиакатастрофа МАУ: Украина требует открытого расследования

Украина потребует от Ирана максимально открытого расследования авиакатастрофы рейса PS 752 по маршруту Тегеран-Киев, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 8 января, пишет Укринформ.

"Мы, безусловно, будем требовать, чтобы это расследование проводилось в максимально публичной плоскости, чтобы все публичные международные организации, которые способны будут обеспечить или усилить доверие к этому расследованию, были вовлечены", - заявил глава Кабмина.

В то же время он назвал манипуляциями высказывания каких-либо версий до официального выяснения причин авиакатастрофы.

"Давайте не будем распространять сейчас слухи. Расследование будет проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства, и мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы присоединиться к этому расследованию на территории Ирана. Конечно, проведение расследования прежде всего должно происходить на месте трагедии", - рассказал Гончарук.

Также расследование прокомментировали в СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что до проведения расследования должны быть обязательно привлечены страны, граждане которых стали жертвами этой авиакатастрофы.

"Более того, я хотел бы обратить внимание, что должны быть привлечены специалисты именно компании Boeing, которой принадлежит производство самолета, и они должны быть привлечены к работе этой комиссии", - сказал глава СНБО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленксий поручил генпрокуратуре открыть уголовное дело в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Еще сообщалось, что авиакомпания МАУ опубликовала имена погибших членов экипажа рейса PS752.

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Источник: korrespondent.net