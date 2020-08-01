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08. 01. 2020

Украинец рассказал, как чудом не сел на разбившийся самолет

Гражданин Украины Андрей Бузаров, который находится на конференции в Тегеране, рассказал, что должен был лететь в Киев рейсом, который впоследствии потерпел крушение, но вопреки обстоятельствам взял билет на другой рейс. Об этом Бузаров сообщил в среду, 8 января, на своей странице в Facebook.

"Четвертого января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на восьмое, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на восьмое, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки взял на девятое и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице", - написал Бузаров.

Он добавил, что рейс в Киев, на который он купил билет, теперь отменен из-за временного ограничения полетов.

Cмотрите фотогалерею: Украинец рассказал, как чудом не сел на разбившийся самолет

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук  заявил, что Киев с 9 января приостановил полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы.

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Источник: korrespondent.net
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