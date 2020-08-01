Рынок земли: опубликован итоговый проект

На сайте Верховной Рады опубликована окончательна версия законопроекта об открытии рынке земли со всем правками и изменениями.

Одна из правок касается изменения названия законопроекта на "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно документу, закон позволяет иностранцам и юридическим лицам, учредителями или конечными бенефициарами которых являются иностранцы, покупать земельные участки только при условии одобрения на референдуме. Во всех других случаях приобрести права собственности невозможно.

Лимит гектаров в одни руки также предусмотрен. Общая площадь земельных участков сельхозназначения, согласно документу, в собственности гражданина не может превышать 10 тысяч гектаров (снижено с 210 тыс га). То же самое касается и юрлиц (кроме банков и кредитных учреждений).

Право собственности на земельные участки смогут получить кредитные учреждения и банки в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Такие земельные участки должны быть отчуждены вышеупомянутыми учреждениями на торгах в течение двух лет со дня приобретения права собственности.

Владеть землей сельхозназначения могут территориальные общины, государство, обычные украинцы и юридические лица, которые зарегистрированы законодательством Украины (если их участниками являются граждане Украины/государство/территориальные общины).

Право собственности в любых случаях (даже при условии одобрения на референдуме) запрещается:

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранцы - на земли государственной и коммунальной собственности, а также земли, выделенные владельцам паев, и которые расположены ближе 50 км от госграницы Украины (кроме госграницы, который проходит по морю);

юрлицам, участниками или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ;

лицам, которые принадлежали или принадлежат к террористическим организациям;

юрлицам, участниками или бенефициарами которых являются иностранные государства;

юрлицам, где невозможно установить конечного бенефициара;

юрлицам, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

физическим и юрлицам, в отношении которых применены санкции;

юрлицам, зарегистрированным в государствах, включенных в список тех, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков, проводятся только в безналичной форме.

Также не будет допускаться приобретение права собственности по возмездным договорам в случае отсутствия документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.

Напомним, Рада может проголосовать за рынок земли уже на первом заседании в 2020 году - 14 января.

Перед этим Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в субботу, 28 декабря, рекомендовал парламенту принять закон о рынке земли.

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Источник: korrespondent.net