В Иране рассказали, чем обстреляли базы США

Для обстрела американских баз в Ираке использовали ракеты малой дальности, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами в среду, 8 января, сообщает Интерфакс.

Он считает, что это должно стать запоминающимся уроком для Америки.

"Реакция Ирана на любые ответные действия США будет пропорциональной тому, что сделает Америка", - сказал он.

Также Хатами убежден, что президент США Дональд Трамп своей политикой превратил нынешнюю американскую администрацию в "террористическое правительство".

В сети также появилось фото неразорвавшейся иранской ракеты и видео обстрелов.

Как утверждает основатель иракской сети блогеров и гражданских журналистов Хайдер Хамсос, фото сделано у села Хит в районе Аль-Хитан - в 40 км на юг от подвергшейся ракетной атаке базы Айн-аль-Асад в мухафазе Анбар.

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Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек.

Ряд стран и НАТО осудили атаку Ирана. В США пока не сообщают об ответных мерах.

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Источник: korrespondent.net