В Иране рассказали, чем обстреляли базы США

Для обстрела американских баз в Ираке использовали ракеты малой дальности, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами в среду, 8 января, сообщает Интерфакс.
Он считает, что это должно стать запоминающимся уроком для Америки.
"Реакция Ирана на любые ответные действия США будет пропорциональной тому, что сделает Америка", - сказал он.
Также Хатами убежден, что президент США Дональд Трамп своей политикой превратил нынешнюю американскую администрацию в "террористическое правительство".
В сети также появилось фото неразорвавшейся иранской ракеты и видео обстрелов.
Как утверждает основатель иракской сети блогеров и гражданских журналистов Хайдер Хамсос, фото сделано у села Хит в районе Аль-Хитан - в 40 км на юг от подвергшейся ракетной атаке базы Айн-аль-Асад в мухафазе Анбар.
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Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек.
Ряд стран и НАТО осудили атаку Ирана. В США пока не сообщают об ответных мерах.
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Источник: korrespondent.net