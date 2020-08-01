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08. 01. 2020

Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток

В Стамбуле в среду, 8 января, проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток.

На официальном открытии газопровода присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также церемонию посетили президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"При прокладке Турецкого потока применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода.

Он обратил внимание на тот факт, что "строители использовали самую современную технику и оборудование, при этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более шести километров за одни сутки".

"Конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий,.. за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны", - сказал Путин.

Перед церемонией Путин и Эрдоган провели встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. 

Отметим, две нитки газопровода Турецкий поток могут прокачать 15,75 миллиардов кубометров газа в год. Одна нитка предназначена для турецкого рынка, вторая − для Южной и Восточной Европы.

Потери Украины составят около 500 миллионов долларов ежегодно. Подробно об этом в материале Турецкий поток прошел по дну: что теряет Украина. 

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Источник: korrespondent.net
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