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08. 01. 2020

Полиция Австралии обвинила более 20 человек в умышленных поджогах

В Австралии на фоне бушующих лесных пожаров более 20 людей обвинили в намеренных поджогах. Об этом сообщает телеканал CNN в среду, 8 января.

Полиция Австралии подала судебный иск против 183 человек, за преступления, связанные с лесными пожарами, которые продолжаются в Австралии. Правоохранители, в частности, подозревают 40 несовершеннолетних.

Предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем получили 53 из 183 людей. Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигарету или спичку на землю.

Не менее 24 человек были обвинены в преднамеренном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.

Напомним, в результате масштабных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы огонь унес жизни более 20 человек и уничтожил тысячи домов.

Также сообщалось, что дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки. Дым от австралийских лесных пожаров перешел через Тихий океан и достиг Чили, Аргентины и Бразилии.

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Источник: korrespondent.net
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