В Ираке заявили об опасности всеобъемлющей войны

Кризис на Ближнем Востке из-за противостояния США и Ирана может обернуться разрушительной войной. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди в среду, 8 января.

"Мы призвали и призываем всех проявлять сдержанность, соблюдать международные права, уважать иракское государство и решения его правительства и помогать ему сдерживать и преодолевать этот серьезный кризис, угрожающий ему, региону и миру разрушительной, всеобъемлющей войной", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Ирак был предупрежден о готовящихся атаках, были приняты меры предосторожности. Сейчас правительство Ирака не обладает точными данными о потерях с их стороны или со стороны возглавляемой США коалиции.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек.

Ряд стран и НАТО осудили атаку Ирана. В США пока не сообщают об ответных мерах.

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Источник: korrespondent.net