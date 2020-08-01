Карлос Гон назвал причину своего побега

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который сбежал в Ливан из Японии, заявил о жестоком обращени и нарушении прав человека японскими властями. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бейруте, передает ТАСС.

"Меня допрашивали по восемь часов в день без присутствия адвокатов", - сказал он.

Кроме того, по словам Гона, прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание.

Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего бегства из Японии. "Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", - отметил Карлос Гон.

Он заявил, что среди организаторов сговора против него был бывший глава Nissan Хирото Саикава.

По словам Гона, он был готов уйти в отставку еще в 2018 году, но альянс попросил его остаться.

По данным СМИ, он выехал из страны под чужим именем.

Как сообщал Корреспондент.net , в ноябре прошлого года Гон был арестован в Японии. По данным следствия, он должным образом не задекларировал более 80 миллионов долларов своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.

Также топ-менеджеру были предъявлены другие обвинения.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест. Ему было запрещено покидать токийскую квартиру и встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.

Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

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Источник: korrespondent.net