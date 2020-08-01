Назван первый вид рыб, который вымер после 2000 года

Китайские веслоносы объявлены вымершими из-за чрезмерного отлова рыбы и потери среды обитания. Этот вид рыб вымер с 2005 по 2010 годы, пишет Mongabay.

Китайские веслоносы обитали в реке Янцзы и питались рыбой и ракообразными.

Ученые считают, что причиной вымирания первого вида после 2000 года, является загрязнение их естественной среды обитания, а также чрезмерный отлов.

С 1981 года по январь 2003-го было обнаружено всего 210 особей, а с 2017 по 2018 годы специалисты не нашли ни одного живого экземпляра китайских веслоносов.

Экспертов также тревожит, что из-за загрязнения могут исчезнуть и дельфины реки Янцзы.

Ранее сообщалось, что обнаружена рыба, передвигающаяся на ногах.

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Источник: korrespondent.net