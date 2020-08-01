Обстрел Ираном баз США: среди военных США обошлось без жертв

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что в результате иранских ракетных обстрелов военных баз США в Ираке ни среди американских, ни среди британских военных жертв не зафиксировано. Об этом сообщает ВВС в среду, 8 января.

"Насколько мы можем судить, пострадавших среди американского, также как и британского, персонала не было в результате нападения", - заявил Джонсон в британском парламенте и призвал Иран "срочно провести деэскалацию".

"Иран не должен повторять эти безрассудные и опасные атаки" - заявил премьер.

Джонсон тем не менее ушел от ответа, считает ли Британия законным убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

"Великобритания не должна определять законность этого вопроса, поскольку это не наша операция", - сказал британский премьер, но добавил, что Сулеймани играл "губительную" роль в регионе.

"На руках этого человека была кровь британских военных", - заявил Джонсон.

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Позже СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке. В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.

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Источник: korrespondent.net