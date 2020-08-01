Украина отправляет экспертов в Иран

Правительство Украины в среду, 8 января, провело внеочередное заседание в связи с крушением украинского самолета в Иране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и Международных авиалиний Украины", - говорится в сообщении.

Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - добавил президент.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В связи с катастрофой украинским авиакомпаниям с 9 января временно запретят летать в Иран.

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Источник: korrespondent.net