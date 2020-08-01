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08. 01. 2020

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского. Об этом 8 января сообщило эстонское издание Eesti Ekspress.

"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", – говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Напомним, Керсти Кальюлайд подарила президенту Владимиру Зеленскому электровелосипед во время визита главы государства за границу.

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Источник: korrespondent.net
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