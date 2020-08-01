Фигурантке дела Шеремета частично изменили меру пресечения

Апелляционный суд Киева оставил меру пресечения в виде домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает LB.ua в среду, 8 января.
При этом суд отменил предыдущее решение, согласно которому Дугарь должна была находиться под домашним арестом в Новомосковске Днепропетровской области, и разрешил отбывать домашний арест в Киеве.
Напомним, Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом с 13 декабря.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net