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08. 01. 2020

СБУ поймала банду с крупной партией метадона

 
В Донецкой области правохранители накрыли банду, которая занималась изготовлением метадона в больших количествах, говорится в пресс-центре СБУ в среду, 8 января.
 
В состав группировки входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Запорожской области. Нарколаборатории дилеры организовали в арендованных помещениях. Для конспирации они постоянно меняли места нелегальных "производств".
 
Курьерами наркодельцов были несовершеннолетние.
 
Еженедельно преступники изготавливали до двух килограммов метадона, а на их продаже каждый месяц зарабатывали более четырех миллионов гривен. Сбывали наркотики на территории Донецкой и Луганской областей.
 
Организатора и трех участников группировки уже задержали. Их поймали в Мариуполе при попытке сбыта очередной партии. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
 
Как сообщалось, накануне на границе с Россией задержали украинца с 20 кг наркотиков в баке авто. 
 
Ранее в Киевской области задержали сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры по подозрению в сбыте метадона. У женщины обнаружили и изъяли 30 таблеток наркотического вещества.
 

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Источник: korrespondent.net
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