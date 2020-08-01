СБУ поймала банду с крупной партией метадона

В Донецкой области правохранители накрыли банду, которая занималась изготовлением метадона в больших количествах, говорится в пресс-центре СБУ в среду, 8 января.

В состав группировки входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Запорожской области. Нарколаборатории дилеры организовали в арендованных помещениях. Для конспирации они постоянно меняли места нелегальных "производств".

Курьерами наркодельцов были несовершеннолетние.

Еженедельно преступники изготавливали до двух килограммов метадона, а на их продаже каждый месяц зарабатывали более четырех миллионов гривен. Сбывали наркотики на территории Донецкой и Луганской областей.

Организатора и трех участников группировки уже задержали. Их поймали в Мариуполе при попытке сбыта очередной партии. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Как сообщалось, накануне на границе с Россией задержали украинца с 20 кг наркотиков в баке авто.

Ранее в Киевской области задержали сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры по подозрению в сбыте метадона. У женщины обнаружили и изъяли 30 таблеток наркотического вещества.

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Источник: korrespondent.net