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08. 01. 2020

Ребенка на карнизе пятого этажа сняли на видео

На Канарских островах на видео попал маленький ребенок, который гуляет на карнизе пятого этажа. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент сняли очевидцы в Тенерифе. На кадрах можно увидеть, как малыш идет по карнизу на уровне пятого этажа, придерживаясь за стену.

Ребенок добрался к соседнему балкону, но не смог залезть на него и вернулся к своему номеру.

Инцидентом заинтересовалась полиция. Оказалось, что семья приехала на Канарские острова из Финляндии. Во время инцидента мать малыша пошла в душ, оставив ребенка без присмотра.

Ранее сообщалось, что мэром города в США стал семимесячный младенец. Также Корреспондент писал о том, что мутация превратила двухлетнюю девочку в старушку.

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Источник: korrespondent.net
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