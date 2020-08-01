Ребенка на карнизе пятого этажа сняли на видео

На Канарских островах на видео попал маленький ребенок, который гуляет на карнизе пятого этажа. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент сняли очевидцы в Тенерифе. На кадрах можно увидеть, как малыш идет по карнизу на уровне пятого этажа, придерживаясь за стену.

Ребенок добрался к соседнему балкону, но не смог залезть на него и вернулся к своему номеру.

Инцидентом заинтересовалась полиция. Оказалось, что семья приехала на Канарские острова из Финляндии. Во время инцидента мать малыша пошла в душ, оставив ребенка без присмотра.

Ранее сообщалось, что мэром города в США стал семимесячный младенец. Также Корреспондент писал о том, что мутация превратила двухлетнюю девочку в старушку.

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Источник: korrespondent.net