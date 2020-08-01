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08. 01. 2020

СМИ узнали, почему США не сбивали иранские ракеты в Ираке

Американские военные даже не пытаться сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым США базам в Ираке из-за отсутствия у американцев средств противоракетной обороны (ПРО) в этом регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне в среду, 8 января.

Утверждается, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot и Avenger развернуты в других точках на Ближнем Востоке, но не на базе Айн-эль-Асад и в аэропорту города Эрбиль.

"Мы в последние годы сосредоточили свое внимание на разгроме группировки "Исламское государство" и на сохранении незначительного военного присутствия в Ираке. Нам не нужны были противоракетные системы в борьбе против ИГИЛ", – пояснил один из источников телеканала в Пентагоне.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум американским базам в Ираке.

Иранские СМИ утверждают, что на базах в Ираке погибли 80 человек. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в результате иранских ракетных обстрелов военных баз США в Ираке ни среди американских, ни среди британских военных жертв не зафиксировано.

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Источник: korrespondent.net
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