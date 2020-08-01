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08. 01. 2020

Стрельба в Канаде: один погибший, трое раненных

В Канаде по меньше мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 8 января.

В Оттаве сегодня утром неизвестный открыл огонь. Полиция прибыла на вызов после того, как поступили сообщения о множестве пострадавших.

"На месте инцидента полицейские обнаружили несколько пострадавших. На тот момент трех человек доставили в больницу с серьезными ранениями, один человек скончался", - сказано в сообщении правоохранителей.

Продолжаются поиски стрелка, но стрельба на данный момент не ведется.

Напомним, что ранее в США водитель обстрелял детей за снежки в его авто. Девочка и мальчик были госпитализированы после того, как их обстрелял водитель автомобиля, в который они бросали снежки.

Также сообщалось, что прихожане американской церкви застрелили стрелка. Неизвестный открыл огонь во время службы в церкви, но был застрелен прихожанами. Два человека погибли.

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Источник: korrespondent.net
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