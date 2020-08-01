Война началась. Иран атаковал военные базы США

Иран в центре внимания всего мира не только из-за катастрофы с украинским самолетом, но, в первую очередь, из-за нарастающего противостояния США. Незадолго до крушения самолета, этой же ночью, Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.

Таким образом, Иран отомстил за убийство американцами влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Более десяти ракет, запущенных из Ирана, поразили две авиабазы - в Эрбиле в иракском Курдистане и в Аль-Асади, к западу от Багдада.

Корреспондент.netразбирался в последствиях начала открытого военного противостояния между Ираном и США.

Ночная атака

"Мы предупреждаем всех американских союзников, которые предоставили свои базы их террористической армии, любая территория, которая является отправным пунктом агрессивных актов против Ирана, станет целью", - говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Позже министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал заявление в Twitter, утверждая, что атака была самообороной, и опроверг намерение обострить конфронтацию с США.

"Иран принял и осуществил пропорциональны меры по самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН, направленные на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - отметил иранский министр.

Ответ будет?

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать отдельное заявление по поводу атаки на американские военные базы. Но пока этого не сделал. В НАТО также ждут, как Вашингтон отреагирует на ракетные удары иранских военных.

Иран предостерегает США от ответа на ракетный обстрел, Корпус стражей исламской революции заявил, что на любую реакцию США Иран ответит еще более жестко. Но, очевидно, что возможности Тегерана и Вашингтона просто не сопоставимы, что уже ярко продемонстрировало убийство Сулеймани.

Чего ждать дальше

Российский востоковед Леонид Исаев считает, что говорить о большом конфликте в регионе, или Третьей мировой войне, не приходится.

“Трамп, ударив по Сулеймани, на понятном языке объяснил, где красные линии, которые нельзя переходить, и заработал немало очков в президентской кампании. При этом развязывать полномасштабную войну в разгар президентской гонки ему не нужно. Ирану война тоже не нужна, хотя ситуация в стране непростая: на глазах мирового сообщества убили одну из ключевых фигур государства, реагировать на это как-то нужно в любом случае. Сил для симметричного ответа у Ирана нет. Иранский режим рациональный, а в случае симметричного ответа пришлось бы говорить о нем в прошедшем времени”, - считает Исаев.

По мнению эксперта, главное для иранского режима — показать, что он реагирует.

Ответ Ирана действительно вышел скорее показательным, символичным, чем существенным. Ракетный удар начался через пять дней в час убийства Сулеймани и закончился, когда его тело было предано земле. То есть , внутренней аудитории иранские власти показали, что ответили на убийство одного из своих лидеров, а США – “мы ответили на убийство, давайте все завершим”.

“Удар нанесен по двум объектам, но американские граждане не погибли. Иран показал уязвимость американских объектов для их ракет, продемонстрировал, что дал ответ, но в дальнейшем ужесточении конфликта не заинтересован. Теперь мяч находится на стороне США. Понятно, что с этой администрацией Соединенных Штатов надежды на улучшение американо-иранских отношений нет. В любом случае, произошло обострение, но в Иране понимают риски... Трампу в избирательной кампании не нужны цинковые гробы, которые пойдут в США в случае войны”, - считает политолог Андрей Кортунов.

Украинский эксперт Анатолий Октисюк полагает, что Трамп не будет “жевать сопли” и может объявить войну Ирану. Если это произойдет, то, по мнению эксперта, в результате антииранской военной операции “будут уничтожены военные объекты, критически важная инфраструктура, нефтеперерабатывающая промышленность страны”.

“Стоит только взглянуть на баланс сил военно-морского флота в регионе, а также соотношение воздушных сил. И станет понятно, что отсталый Иран в этом противостоянии обречен, и не протянуть ему более 3 дней. Я не думаю, что США будут вести сухопутную операцию, ограничатся авиаударами и флотом”, - полагает Октисюк.

Источник: korrespondent.net