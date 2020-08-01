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08. 01. 2020

В РФ прокомментировали удары Ирана по базам США

В России заявляют, что предупреждали о возможности эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате конфликта США и Ирана. Так прокомментировала обстрел американских баз в Ираке со стороны Ирана представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Мы видим и наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали, - это эскалация ситуации. Сейчас очередной виток напряженности, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику", - сказала она.

По словам дипломата, очередной виток напряженности в регионе произошел из-за того, что накопилась критическая масса противоречий.

"В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты, а именно эскалация", - резюмировала Захарова.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.

Ряд стран и НАТО осудили атаку Ирана. В США пока не сообщают об ответных мерах.

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Источник: korrespondent.net
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