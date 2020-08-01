В Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета

В Израиле в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион в ночь на 8 января произошло ЧП с самолетом, направлявшимся в Кигали, сообщает в среду, 8 января, Вести Израиль.

Самолет был задержан из-за технической неисправности. У лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января.

На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) 8 января 2020 г.

Напомним, тело 10-летнего ребенка обнаружили в колодце шасси пассажирского самолета Air France, приземлившегося в Париже.

Также сообщалось о страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, которая произошла ночью 8 января. Погибли все пассажиры. Очевидцы трагедии рассказали, как все было.

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Источник: korrespondent.net