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08. 01. 2020

Названа страна-рекордсмен по убийству журналистов

 
За прошлый год во всем мире убили 49 журналистов, о чем свидетельствуют данные Международной федерации журналистов, сообщает Национальный союз журналистов Украины.
 
Отмечается, что в 2018 году было зафиксировано 95 убийств работников СМИ. 
 
"Но значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиа-работников должны нести ответственность представители власти", - говорится в сообщении.
 
МФЖ также опубликовала список 18 стран, где были убиты журналисты, включая Африку (9), Азиатско-Тихоокеанский регион (12), Европу (2), Латинскую Америку (18) и Ближний Восток и Арабский мир (8).
 
Больше всего журналистов убили в Мексике - там зафиксировано 10 случаев. Погибшие расследовали деятельность коррупционеров и наркобаронов.
 
"МФЖ и ЕФЖ зафиксировали 2 убийства журналистов в 2019 году на европейском континенте. После печального рекорда, 12 смертей в 2015 году, в основном вследствие резни в редакции еженедельника Charlie-Hebdo во Франции, ситуация в Европе имеет тенденцию к стабилизации: 3 смерти в 2016 году, 5 - в 2017 году, 4 - в 2018 году и 2 - в 2019 году. Но в то же время количество случаев безнаказанности за убийство журналистов в Европе растет ", - подчеркнули в НСЖУ.
 
Кроме того, отмечается, что Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов официально зафиксировала 36 случаев безнаказанности за преступления против журналистов в Европе, включая 14 убитых и пропавших без вести сербских и албанских журналистов в Косово. Также внимание уделили кейсам из следующих стран: Россия (6 случаев безнаказанности), Украина (6), Турция (4), Азербайджан (2), Мальта (1), Черногория (1), Великобритания (1) и Сербия (1).
 
Президент МФЖ Юнес Муджахид призывает правительства преодолеть свою неспособность прекратить безнаказанность за преступления против работников СМИ, в том числе с помощью Конвенции ООН о безопасности средств массовой информации, которую поддерживает МФЖ.
 
Отмечается, что НСЖУ также регулярно делает запросы относительно актуального хода расследования убийства журналиста Вадима Комарова из Черкасс. 
 
Напомним, в канун Нового года суд в Словакии вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка.
 
Еще сообщалось, что с начала 2019 года в Украине избили 65 журналистов.

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Источник: korrespondent.net
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