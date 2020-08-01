Суд перенес рассмотрение жалобы на арест фигуранта дела Шеремета

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта Сил специальных операций, рок-музыканта Андрея Антоненко, передает УНИАН.

Антоненко принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания.

В начале судебного заседания адвокат Виталий Галенченко заявил об отводе двух судей из коллегии, Татьяны Фрич и Юрия Сливы. Адвокат мотивировал это тем, что они рассматривали апелляционную жалобу защитников другой подозреваемой по делу (врача Юлии Кузьменко) и вынесенным решением об оставлении ее под стражей уже высказали свою позицию по делу. Однако в их отводе было отказано.

Кроме того, адвокаты ходатайствовали о доставке в зал судебных заседаний Антоненко из-за того, что им неудобно общаться с ним и обсуждать позицию по делу. Сам подозреваемый также заявил, что возражает об участии в заседании путем видеоконференцсвязи и просит доставить его в суд.

Коллегия судей, посовещавшись на месте, удовлетворила ходатайство защиты и перенесла заседание на 11.30 10 января.

Напомним, мера пресечения в виде безальтернативного ареста для Андрея Антоненко остается в силе и будет действовать до 8 февраля 2020.

Напомним, суд арестовал Андрея Антоненко 14 декабря. Силовики считают его организатором убийства Павла Шеремета.

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Источник: korrespondent.net