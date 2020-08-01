Мужчина избил и изнасиловал знакомого на Николаевщине

Мужчина распивал со знакомым спиртное, а затем избил его и изнасиловал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в среду, 8 января.

Инцидент произошел в городе Баштанка 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению последнего в тот день пришел пострадавший.

"Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, совершил в отношении него насильственные действия. Поиздевавшись над пострадавшим, преступник вытолкал его на улицу, где он, пройдя определенное расстояние, снова потерял сознание", - сообщили в полиции.

В полицию о 57-летнем пострадавшем сообщили медики. По их словам, мужчину на улице без сознания нашли прохожие.

"По степени полученных телесных повреждений было установлено, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали, вероятно, посторонним предметом", - сказано в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника - 31-летнего местного жителя, ему сообщили о подозрении по статье "изнасилование". Вещественные доказательства изъяты, а также назначен ряд экспертиз. Подозреваемому грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что ранее киевлянку 17 раз ударили ножом после попытки изнасиловать. Мужчина напал на девушку сзади, начал ее душить и пытался изнасиловать, угрожая ножом. Когда девушка попыталась убежать, мужчина 17 раз ударил ее ножом. Девушка выжила только благодаря плотной куртке. Злоумышленника ищут.

Также сообщалось, что выдававший себя за продюсера пенсионер изнасиловал студентку. Правоохранители задержали мужчину, который под предлогом трудоустройства, заманил к себе домой девушку и изнасиловал.

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Источник: korrespondent.net