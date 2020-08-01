Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2020, среда, 19:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
08. 01. 2020

Опубликован текст законопроекта о труде

Текст нового законопроекта О труде №2708 опубликован на сайте Верховной Рады в среду, 8 января.

Проект закона состоит из десяти глав и содержит 98 статей. В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые не были прописаны в старом Трудовом кодексе:

  • порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;
  • урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;
  • выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;
  • усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
  • нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Верховная Рада должна будет рассмотреть законопроект 15 января, но у здания комитета парламента запланирован протест профсоюзов из-за некоторых положений проекта закона. Юристы ГО Трудовые инициативы проанализировали документ и заявили, что проект предполагает:

  • увольнение по желанию работодателя без указания причин;
  • уменьшение размера заработной платы за сверхурочную работу, а также за работу в выходные и праздничные дни - 120% вместо 200%;
  • возможность работать шесть дней в неделю с только одним выходным днем;
  • широкие возможности для заключения срочных трудовых договоров (до пяти лет);
  • трудовой договор с нефиксированным рабочим временем;
  • введение "гибкого" рабочего времени и дистанционной работы;
  • отмена специального закона о профсоюзах, фактически нивелирует их роль;
  • передача в госсобственность профсоюзного имущества.

Аналогичные претензии к законопроекту высказывала и Международная конфедерация профсоюзов, добавив также о недопустимости положений об отмене некоторых соцгарантий и снижения уровня защиты матерей с маленькими детьми, а также возможность перевода сотрудника на другое рабочее место без его согласия.

Напомним, что ранее Рада уменьшила штрафы за неофициальное трудоустройство. За допуск сотрудника к работе без оформления будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы.

Также сообщалось, что Милованов назвал цели трудовой реформы. Законопроект призван вывести зарплаты из "тени" и ускорить экономический рост страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.