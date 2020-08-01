Опубликован текст законопроекта о труде

Текст нового законопроекта О труде №2708 опубликован на сайте Верховной Рады в среду, 8 января.

Проект закона состоит из десяти глав и содержит 98 статей. В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые не были прописаны в старом Трудовом кодексе:

порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;

определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;

урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;

выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;

усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;

внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;

нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Верховная Рада должна будет рассмотреть законопроект 15 января, но у здания комитета парламента запланирован протест профсоюзов из-за некоторых положений проекта закона. Юристы ГО Трудовые инициативы проанализировали документ и заявили, что проект предполагает:

увольнение по желанию работодателя без указания причин;

уменьшение размера заработной платы за сверхурочную работу, а также за работу в выходные и праздничные дни - 120% вместо 200%;

возможность работать шесть дней в неделю с только одним выходным днем;

широкие возможности для заключения срочных трудовых договоров (до пяти лет);

трудовой договор с нефиксированным рабочим временем;

введение "гибкого" рабочего времени и дистанционной работы;

отмена специального закона о профсоюзах, фактически нивелирует их роль;

передача в госсобственность профсоюзного имущества.

Аналогичные претензии к законопроекту высказывала и Международная конфедерация профсоюзов, добавив также о недопустимости положений об отмене некоторых соцгарантий и снижения уровня защиты матерей с маленькими детьми, а также возможность перевода сотрудника на другое рабочее место без его согласия.

Напомним, что ранее Рада уменьшила штрафы за неофициальное трудоустройство. За допуск сотрудника к работе без оформления будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы.

Также сообщалось, что Милованов назвал цели трудовой реформы. Законопроект призван вывести зарплаты из "тени" и ускорить экономический рост страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net