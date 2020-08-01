Под Киевом мужчина разбил авто копам и спрятался в кустах

В Киевской области машину патрульной полиции разбили ведром, инцидент произошел в Белой Церкви, пишет в среду, 8 января, пресс-центр правоохранителей.

Отмечается, что мужчина разбил ведром лобовое стекло в машине патрульных полицейских.

Так, копов вызвали сотрудники ГСЧС 7 января и сообщили, что местный житель постоянно делает ложные сообщения и мешает работать.

"Впрочем, по указанному адресу полицейским никто не открывал дверь. Когда правоохранители вышли на улицу – увидели поврежденное лобовое стекло служебного автомобиля. Хулиган ведром разбил стекло и прятался в кустах неподалеку. Благодаря свидетелям правонарушителя установили и задержали, им оказался 58-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Хулиган утверждает, что вызывал ГСЧС, так как шумели соседи. Сейчас решается правовая квалификация инцидента, нарушителю придется возмещать нанесенный ущерб.

При этом за ложные вызовы специальных служб предусмотрена административная ответственность согласно ст. 183 КУоАП.

Напомним, в ноябре прошедшего года полиция согласовала тендер на покупку авто для МВД. Правоохранители закупили более 820 автомобилей общей стоимостью около полмиллиарда гривен.

Отметим, в мае 2019 года сообщалось, что полицейские разбили 1,3 тысячи служебных автомобилей и это половина автопарка копов.

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Источник: korrespondent.net