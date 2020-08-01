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08. 01. 2020

В Украине резко упало оформление загранпаспортов

 
За прошлый год в Украине снизилась тенденция по оформлению биометрических иностранных паспортов, говорится в сообщении миграционной службы в Facebook в среду, 8 января.
 
Отмечается, что в 2019 году украинцы оформили 3,5 млн загранпаспортов. В течение 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн иностранных биометрических паспортов.
 
"В общем, в 2019 году оформлено: 1 589 004 ID-карты и 3 513 986 загранпаспортов", - говорится в сообщении.
 
В Государственной миграционной службе добавили, что по сравнению с декабрем 2018 года в 2019 году оформлено: ID-карт - меньше на 5%, загранпаспортов - меньше на 26%.
 
Как известно, в декабре украинский МИД заявил, что теперь для поездок в Россию при себе нужно иметь загранпаспорт.
 
Напомним, в июле 2019 года оформление загранпаспортов в Украине подорожало. За иностранный биометрический паспорт нужно платить около 700 грн.

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Источник: korrespondent.net
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