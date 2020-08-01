В Луцке из окна седьмого этажа жилого многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девушки. Одна из них скончалась, вторая госпитализирована с травмами, сообщает управление Нацполиции Волынской области в среду, 8 января.

"Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Предварительно установлено, что девушки выпали с седьмого этажа. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", – говорится в сообщении.

Одна из девушек – жительница Луцкого района, вторая – приехала из Винницкой области.

На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения следственных действий будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В свою очередь местное издание Волынские новости сообщает, что девушки – двоюродные сестры. Им было по 15 лет. Квартиртира, где произошла трагедия, была закрыта изнутри.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке две сестры выпали из окна на седьмом этаже

Ранее в Одесской области из окна больницы в Великомихайловском районе выпали брат и сестра. Мальчик 2017 года рождения повредил позвоночник, а его сестра 2014 года – получила черепно-мозговую травму.

Также сообщалось, что в Киеве погибла 14-летняя школьница, которая выпала из окна жилого многоэтажного дома на ул. Михаила Ломоносова.

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Источник: korrespondent.net