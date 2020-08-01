От гриппа скончалась еще одна невакцинированная украинка

В Житомире зафиксировали смерть от гриппа, у больной не было прививок против этой болезни, сообщает областной лабораторный центр.

"За последние две недели в области зарегистрированы 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа - в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический. К сожалению, одна больная в г. Житомире умерла. Она очень поздно обратилась за медицинской помощью и уже была в очень тяжелом состоянии, против гриппа не имела прививок", - говорится в сообщении.

В общем за последний месяц в области наблюдается снижение уровня заболеваемости. На первой неделе года за медпомощью с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 4416 человек, что на 1250 больных меньше, чем за предыдущую неделю.

"Снижение заболеваемости произошло во всех возрастных группах населения. Заболел 2991 ребенок, что на 922 больных детей меньше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес больных детей составляет 67,7% от всех заболевших. Самые высокие показатели заболеваемости среди детей до 4-х лет - 1960,8 на 100 тыс. детей этой возрастной группы. Госпитализированы 228 больных, в том числе 200 детей - 87,7% от всех госпитализированных", - добавили в лабцентре.

Как писал Корреспондент, за неделю гриппом заболели 135 тысяч украинцев. 67,7% из которых - дети до 17 лет.

Напомним, вакцинация от гриппа среди украинцев увеличилась в два раза. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.

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Источник: korrespondent.net