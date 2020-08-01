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08. 01. 2020

На Донбассе ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала текущих суток два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 8 января.

Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вильный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

Напомним, за сутки 7 января на Донбассе было зафиксировано пять вражеских обстрелов. Тогда также были ранены дво военных.

Накануне в СЦКК опровергли данные ОБСЕ о нарушениях украинской стороны, указанных в отчетах от 4 и 6 января. Тогда речь шла о зенитных ракетных комплексов 9К33 Оса.

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Источник: korrespondent.net
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