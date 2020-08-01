Место падения самолета МАУ сняли с вертолета

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Как сообщалось, бортовые самописцы будут расшифровывать в Иране при участии украинских специалистов и представителей компании производителя самолета Boeing.

Самолет с группой украинских экспертов должен вылететь в Иран сегодня вечером.