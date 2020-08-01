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08. 01. 2020

Место падения самолета МАУ сняли с вертолета

Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета. Запись опубликовал телеканал ABC.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.

Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyH pic.twitter.com/qgjnHRIcKP

— ABC News (@ABC) 8 января 2020 г.
 
Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
 
Как сообщалось, бортовые самописцы будут расшифровывать в Иране при участии украинских специалистов и представителей компании производителя самолета Boeing.
 
Самолет с группой украинских экспертов должен вылететь в Иран сегодня вечером.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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