Место падения самолета МАУ сняли с вертолета

Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета. Запись опубликовал телеканал ABC.
На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.
Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.
Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyH pic.twitter.com/qgjnHRIcKP— ABC News (@ABC) 8 января 2020 г.
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Источник: korrespondent.net