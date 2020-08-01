США готовы помочь Украине в связи с катастрофой Boeing– Помпео

Власти США призызвали к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы в Иране самолета Boeing авиакомапнии МАУ и готовы оказать Киеву любую возможную помощь. Об этом сказал госсекретарь США Майкл Помпео, сообщается на сайте Госдепа в среду, 9 января.

"Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании "Международные авиалинии Украины" PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения", – говорится в заявлении Помпео.

Напомним, 8 января рейс PS752 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди жертв 11 граждан Украины.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран не планирует передавать бортовые самописцы компании Boeing или Украине. Расшифровкой черных ящиков займутся иранские организации в присутствии представителей Украины и Boeing.

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Источник: korrespondent.net